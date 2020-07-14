Realme привезла в Россию свои первые "умные" часы

В то же время, в магазины на российском рынке новинка поступит в конце июля, а именно 21 числа. А тем пользователям, которые запланировали приобрести гаджет до 10 августа, компания предусмотрела небольшую скидку. Так, Realme Watch будут доступны за 5 390 рублей вместо стандартных 5 990 рублей.

Realme Watch оборудованы 1,4-дюймовым квадратным экраном с разрешением 320 х 320 пикселей. Устройство получило влаго и пылезащищенность, которая соответствует степени IP68, а также поддержку мониторинга пульса и уровня насыщения кислородом крови. Помимо прочего, Realme Watch позволяют переключать треки и спускать затвор камеры.