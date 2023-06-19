Realme раскрыла дату глобального релиза своих наушников Buds Air 5 Pro

Realme раскрыла дату глобального релиза своих наушников Buds Air 5 ProЖдать осталось недолго
Во время индийского запуска серии Realme 11 Pro, компания также представила новые наушники Realme Buds Air 5 Pro, которые активно готовятся к глобальному запуску.
По данным самой компании, случится это уже совсем скоро — 10 июля. Соответствующий постер можно найти в её Twitter-аккаунте.
Realme Buds Air 5 Pro оснащены 11-миллиметровым динамическим излучателем и вторичными 6-миллиметровыми излучателями. С активным шумоподавлением до 50 дБ они блокируют внешние помехи, обеспечивая «полное погружение в прослушивание контента».
В свою очередь система трёх встроенных микрофонов с ИИ обещает обеспечить чистый звук при телефонных разговорах и подавлении фонового шума.
Батарея ёмкостью 460 мАч в зарядном футляре и 60 мАч в каждом наушнике предполагает общее время автономной работы в районе 40 часов.