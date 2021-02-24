Realme выпустила бюджетные беспроводные наушники с шумоподавлением

Работа от одного заряда составляет 25 часов без активного шумоподавления и 22,5 часов с ним. За 10 минут зарядки наушники смогут зарядиться для двух часов прослушивания. В продажу Buds Air 2 поступят в начале марта. Для покупки будут доступны белые и черные наушники.