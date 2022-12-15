Реальная опасность? Художники устроили бунт против нейросетей, создающих изображения

23:01, 15 декабря 2022
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Реальная опасность? Художники устроили бунт против нейросетей, создающих изображенияОни не согласились с загрузкой таких картинок на сайт, где размещают свои портфолио
Пользователи сайта для размещения портфолио художников и графических дизайнеров ArtStation, который принадлежит студии Epic Games, устроили бунт из-за загрузки на ресурс изображений, сгенерированных нейросетями наподобие «рисующих» Dall-E и Stable Diffusion.
Фото: Kotaku.com
В качестве протеста художники и дизайнеры вместо портфолио начали загружать на сайт изображение перечёркнутой аббревиатуры AI — Artificial Intelligence — искусственный интеллект.
В руководстве Epic Games заявили, что не станут препятствовать загрузке изображений, созданных нейросетями, но призвали тех пользователей, которые выдают «нейросетевые» картинки за свои работы, не лукавить.
Источник:Kotaku
Автор:Андрей КадуковТеги: