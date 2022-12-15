Реальная опасность? Художники устроили бунт против нейросетей, создающих изображения

В качестве протеста художники и дизайнеры вместо портфолио начали загружать на сайт изображение перечёркнутой аббревиатуры AI — Artificial Intelligence — искусственный интеллект.

В руководстве Epic Games заявили, что не станут препятствовать загрузке изображений, созданных нейросетями, но призвали тех пользователей, которые выдают «нейросетевые» картинки за свои работы, не лукавить.