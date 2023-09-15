РЭБ России смогут блокировать американские ракеты ATACMS, если Украина их получит

По словам Риттера, эти ракеты ничем не помогут ВСУ: их смогут перехватить противоракетные установки вооружённых сил России. Не менее важно, что эти ракеты попросту заблокируют российские системы РЭБ, которые являются одними их лучших в мире.

Риттер отметил, что в Пентагоне прекрасно знают о таких возможностях российской армии.

«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», — подчеркнул бывший разведчик.