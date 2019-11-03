Ребенок изобрёл способ избавиться от слепых зон в автомобилях

Благодаря 3D-принтеру ребенок произвел прототип системы, которая состоит из веб-камеры, а также проектора. Так, последний осуществляет трансляцию вида улицы в реальном времени на переднюю стойку автомобиля, которая и является слепой зоной. Веб- камера в этот момент находится на основании передней стойки, тогда как проектор подсоединен над водительским сиденьем.

Для большего качества передаваемого изображения и удобства пассажиров, было принято решение натянуть на стойку уникальную ткань, которая способна отражать свет лишь в сторону его источника. Так, водитель автомобиля был оснащен четким и контрастным изображением, тогда как пассажиры могли наблюдать лишь обычную ткань.