Ребёнок досрочно потерял молочный зуб? Ждите проблем с прикусом и речью

Ребёнок досрочно потерял молочный зуб? Ждите проблем с прикусом и речьюПочему важно не игнорировать
Молочные зубы выполняют не только декоративную функцию. Они помогают формировать правильный прикус, развивать челюсть и поддерживать четкую дикцию. Если зуб выбит, соседние начинают сдвигаться, чтобы заполнить пустое место.
Первое и очевидное последствие — смещение соседних зубов. Зубы стремятся заполнить пустоту, сдвигаясь в сторону свободного пространства. Кстати, то же самое касается и взрослых людей с отсутствием части зубного ряда. Из-за смещения зубов челюсти смыкаются неправильно, образуется деформация прикуса. Это приводит к проблемам с пережевыванием пищи, головным болям и даже нарушению осанки.
Кроме того, молочные зубы стимулируют рост костной ткани челюсти. При их ранней потере пустое пространство может замедлить развитие челюсти и усугубить проблемы с прикусом. Передние зубы важны для произношения звуков, таких как «с», «з» и «т». Их отсутствие иногда вызывает дефекты речи, которые потом придется исправлять у логопеда.
При травме зуба важно не пытаться вставлять его обратно.
Молочные зубы нельзя пытаться вставить обратно — это может повредить зачаток постоянного. Обратиться к стоматологу советую в течение 1−2 часов, чтобы проверить, не остались ли осколки в десне. Также врач сделает рентген, чтобы исключить повреждение челюсти или зачатка постоянного зуба. При необходимости могут быть назначены противовоспалительные препараты.
Для предотвращения смещения зубов и деформации прикуса стоматолог может установить удерживатель пространства или временные конструкции. Важно, чтобы ребенок был под наблюдением ортодонта, чтобы вовремя корректировать прикус при необходимости.