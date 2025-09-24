Ребёнок досрочно потерял молочный зуб? Ждите проблем с прикусом и речью

Кроме того, молочные зубы стимулируют рост костной ткани челюсти. При их ранней потере пустое пространство может замедлить развитие челюсти и усугубить проблемы с прикусом. Передние зубы важны для произношения звуков, таких как «с», «з» и «т». Их отсутствие иногда вызывает дефекты речи, которые потом придется исправлять у логопеда.

При травме зуба важно не пытаться вставлять его обратно.