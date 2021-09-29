Ребёнок погиб после заражения смертельной амёбой на водной игровой площадке

По данным Fox News, ребёнок находился в больнице города Арлингтон, штат Техас. Его туда увезли ещё 5 сентября 2021 года. Практически сразу специалисты обнаружили у него первичный амёбный менингоэнцефалит, вызываемый амёбой Naegleria fowleri. Спустя несколько дней после этого мальчик погиб.

Сообщается, что сразу же после постановки диагноза местные чиновники закрыли все общественные площадки для купания, а также начали собственной расследование. В результате им удалось выяснить, что опасный микроорганизм находился на водной детской площадке в Паркe Дона Мизенхаймера — именно её заболевший мальчик посещал несколько раз в конце августа и в начале сентября.