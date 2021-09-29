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Ребёнок погиб после заражения смертельной амёбой на водной игровой площадке

Случилось это ещё в начале сентября
В сентябре в США произошла трагедия, в результате которой умер шестилетний мальчик. Оказалось, что он заразился редкой поедающей мозг амёбой после того, как поиграл на водной игровой площадке.
Ребёнок погиб после заражения смертельной амёбой на водной игровой площадке

По данным Fox News, ребёнок находился в больнице города Арлингтон, штат Техас. Его туда увезли ещё 5 сентября 2021 года. Практически сразу специалисты обнаружили у него первичный амёбный менингоэнцефалит, вызываемый амёбой Naegleria fowleri. Спустя несколько дней после этого мальчик погиб.

Сообщается, что сразу же после постановки диагноза местные чиновники закрыли все общественные площадки для купания, а также начали собственной расследование. В результате им удалось выяснить, что опасный микроорганизм находился на водной детской площадке в Паркe Дона Мизенхаймера — именно её заболевший мальчик посещал несколько раз в конце августа и в начале сентября.