Ребёнок попал в больницу из-за устройства виртуальной реальности от Facebook

Наука и технологии
Сегодня в 19:50
1 мин.
Ребёнок попал в больницу из-за устройства виртуальной реальности от FacebookЕго здоровью ничего не угрожает
В Англии школьник после использования шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2 производства компании Oculus VR, принадлежащей Facebook, попал в больницу из-за аллергии. Такая реакция детского организма была вызвана материалам, используемым в шлеме.
Как отмечается, шлем мальчику подарили бабушка и дедушка, после чего он играл в нём весь день. На следующее утро ребёнок проснулся с покрасневший и отёкшей вокруг глаз кожей. Позже стало очевидно, что мальчику хуже, и его мать обратилась в больницу.
Оказалось, что у пострадавшего аллергия на силикон, из которого сделана подкладка в шлеме. Его мать выяснила, что проблема носит массовый характер и обратилась к производителю. Ей посоветовали запретить сыну использовать устройство и пообещали, что позднее свяжутся для дальнейшего разбирательства.
Источник: Daily Star