Речную воду научились превращать в питьевую с помощью обычной таблетки

Наука и технологии
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Речную воду научились превращать в питьевую с помощью обычной таблеткиПроцесс очень простой и недорогой
Проблема отсутствия питьевой воды стоит очень остро во многих регионах планеты. Но благодаря свежему изобретению американских учёных, она может быть очень быстро решена.
Группа учёных и инженеров из Техасского университета в Остине представили гидрогелевую таблетку. С её помощью можно в кратчайшие сроки очистить загрязнённую воду. Одна такая штучка способна превратить литр речной воды в пригодную для питья всего лишь за час, пишет Phys.Org.
Отметим, что новый метод может стать по-настоящему прорывным. Несмотря на развитие технологий, на сегодняшний день до сих пор основными способами очистки воды являются кипячение или пастеризация. А это, в свою очередь, из-за дефицита ресурсов, может быть недоступно многим людям на планете.
Самое важное, что производство гидрогелей является достаточно простым процессом. В том числе не требующим колоссальных затрат.