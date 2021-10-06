Речную воду научились превращать в питьевую с помощью обычной таблетки

Группа учёных и инженеров из Техасского университета в Остине представили гидрогелевую таблетку. С её помощью можно в кратчайшие сроки очистить загрязнённую воду. Одна такая штучка способна превратить литр речной воды в пригодную для питья всего лишь за час, пишет Phys.Org.

Отметим, что новый метод может стать по-настоящему прорывным. Несмотря на развитие технологий, на сегодняшний день до сих пор основными способами очистки воды являются кипячение или пастеризация. А это, в свою очередь, из-за дефицита ресурсов, может быть недоступно многим людям на планете.