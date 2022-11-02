Редактирование постов в Twitter станет бесплатным при Илоне Маске. Сейчас за эту функцию просят деньги

Чего только стоит противостояние знаменитостей с площадкой из-за введения платы за значок верификации возле профиля. Писатель Стивен Кинг, например, пригрозил уйти с площадки, если данная функция и вправду станет платной.

Но есть и опции, которые, как считает Маск, наоборот должны стать бесплатными. Например, возможность редактировать уже отправленные сообщения.

Пока что данной возможностью могут воспользоваться лишь платные подписчики. По данным инсайдеров, уже совсем скоро всё изменится и функция станет общедоступной. Якобы Илон Маск уже дал соответствующее поручение команде разработки.

Напомним, что даже платные пользователи Twitter имеют 30-минутное окно для редактирования своих постов. Планируется ли расширить его в дальнейшем — источники не сообщают.