Reddit обсудит новые соглашения с Google и OpenAI по данным для ИИ

Первое соглашение с Google было заключено более полутора лет назад и, по данным СМИ, оценивалось примерно в 60 миллионов долларов. Сейчас обсуждается возможность глубокой интеграции с продуктами Google, включая использование контента Reddit в инструментах на базе ИИ. Одновременно компания ищет пути вовлечь пользователей в более активное участие в обсуждениях, чтобы получать дополнительный контент для будущего обучения систем.

Reddit также намерен предложить вариант с динамическим ценообразованием, при котором выплаты могут расти в зависимости от того, насколько данные площадки важны для ответов ИИ. Такой подход должен заменить текущие фиксированные лицензионные платежи, которые, по мнению руководства, не отражают реальной ценности контента.