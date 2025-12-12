Reddit подал иск против австралийского запрета для детей в соцсетях

Иск направлен против правительства Австралии и министра связи Аники Уэллс. Reddit также просит признать, что её платформа не подпадает под определение социальных медиа, и потому на неё запрет не должен распространяться. Закон, который начал действовать 10 декабря, обязывает платформы блокировать несовершеннолетних пользователей под угрозой штрафа до 49,5 млн австралийских долларов.

Представитель министра Уэллс заявил, что правительство будет защищать молодых австралийцев от вреда соцсетей, а не интересы платформ. Министр здравоохранения Марк Батлер сравнил действия Reddit с тактикой крупных табачных компаний в прошлом.

В своём заявлении Reddit указала, что закон создает проблемы для приватности и политического самовыражения всех пользователей интернета. Компания также считает, что блокировка подростков ограничит их участие в политическом дискурсе до того, как они станут избирателями.