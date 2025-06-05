Reddit подал в суд на Anthropic за использование пользовательских данных

Иск подан в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско. В нем говорится, что компания Anthropic якобы применяла автоматизированные инструменты для доступа к контенту Reddit, несмотря на запрет, и использовала эти данные без согласия самих пользователей.

По словам представителей Reddit, ИИ не должен обучаться на личной информации людей без четко обозначенных ограничений и разрешений. Они утверждают, что действия Anthropic нарушают правила платформы и могут представлять угрозу конфиденциальности.

Anthropic, в свою очередь, заявила, что не согласна с обвинениями и готова активно защищать свои интересы в суде.

Интересно, что Reddit уже заключал лицензионные соглашения с другими технологическими компаниями, включая Google и OpenAI. Эти компании платят за право использовать публичные комментарии Reddit для обучения своих моделей.