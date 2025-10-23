Reddit подал в суд на Perplexity и другие компании за сбор данных

Reddit требует компенсацию убытков и судебного запрета на дальнейшее использование контента без разрешения. На фоне иска акции компании в Нью-Йорке снизились более чем на 4%.

Данные Reddit считаются ценными для индустрии искусственного интеллекта (ИИ), поскольку содержат обширные массивы человеческих диалогов, необходимых для обучения нейросетей. Компания уже имеет официальные соглашения о лицензировании информации с OpenAI и Google.