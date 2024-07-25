Reddit «закрылся» от всех поисковиков... кроме Google

Теперь поисковые системы, такие как Bing и DuckDuckGo, не могут показывать свежие посты и комментарии с Reddit, если не платят за это.

Google остался единственным крупным поисковиком, который отображает новые результаты по запросам с “site:reddit.com”. Это связано с соглашением на $60 млн, которое позволяет Google использовать данные Reddit для обучения своих ИИ-моделей.

По словам представителя Reddit Тима Ратшмидта, блокировка связана с невозможностью достичь соглашений с другими поисковыми системами по использованию контента Reddit.

Этот шаг стал частью более широкой стратегии по защите данных и поиску новых источников дохода для компании.

Напомним, что в прошлом месяце Reddit обновил файл robots.txt на сайте, чтобы предотвратить доступ веб-ботов без соглашений.