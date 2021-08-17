Редкая рыба-оборотень попала на видео учёных

Это стало возможным благодаря использованию телеуправляемого подводного аппарата, который работал у берегов Калифорнии на глубине 2013 метров, пишет The Independent. При этом исследователи отдельно отметили тот факт, что за все 34 года, что ведутся наблюдения с использованием подобных аппаратов, данная рыба была замечена всего лишь 18 раз.

Отметим, что ключевой особенностью китовидкообразных является их умение принимать различные облики. Из-за этой способности их частенько сравнивают с оборотнями.

При этом самки этих рыб имеют огромную пасть и форму тела, напоминающей китовую. В то же время самцы заметно меньше и имеют тонкое продолговатое тело, на котором расположился заметный нос. Его они используют для вынюхивания самок.