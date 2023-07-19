Редкие кроссовки Apple выставили на продажу по цене электромобиля Tesla

Редкие кроссовки Apple выставили на продажу по цене электромобиля TeslaА если точнее, то даже чуточку дороже
Редкие кроссовки с логотипом Apple появились на аукционе Sotheby's.
Уникальная пара, изготовленная на заказ, была подарена текущему владельцу на конференции по продажам в 1990-х годах, когда Apple экспериментировала с выпуском одежды.
Кроссовки, оценённые в ошеломляющие $50 000, не только являются редким коллекционным предметом, но и весьма стильные по современным меркам. Вместе с ними покупатель получит дополнительные красные шнурки, если это кому-то важно.
Описание лота подтверждает, что кроссовки были несколько раз надеты, но всё ещё остаются в идеальном состоянии. Единственным нюансом для покупателя будет размер — 10,5 (US) или 44 по российским меркам.
Отметим, что на сайте Tesla за Tesla Model 3 просят всего $35 000. Таким образом, коллекционные кроссовки Apple уже сейчас оценены в 1,5 раза дороже электромобиля производства компании Илона Маска.