Редкие кроссовки Apple выставили на продажу по цене электромобиля Tesla

Уникальная пара, изготовленная на заказ, была подарена текущему владельцу на конференции по продажам в 1990-х годах, когда Apple экспериментировала с выпуском одежды.

Кроссовки, оценённые в ошеломляющие $50 000, не только являются редким коллекционным предметом, но и весьма стильные по современным меркам. Вместе с ними покупатель получит дополнительные красные шнурки, если это кому-то важно.

Описание лота подтверждает, что кроссовки были несколько раз надеты, но всё ещё остаются в идеальном состоянии. Единственным нюансом для покупателя будет размер — 10,5 (US) или 44 по российским меркам.

Отметим, что на сайте Tesla за Tesla Model 3 просят всего $35 000. Таким образом, коллекционные кроссовки Apple уже сейчас оценены в 1,5 раза дороже электромобиля производства компании Илона Маска.