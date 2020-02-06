Редкое заболевание вызвало обильный рост волос у женщины во рту

Началась эта история еще несколько лет назад, когда ей было 19 лет. Тогда пациентка впервые обратилась ко врачу с подобной проблемой, после чего получила диагноз — синдром поликистозных яичников. При подобном расстройстве девушки сталкиваются с тем, что в их организме имеется заметный избыток мужского гормона тестостерона. Итальянке сначала хирургическим путем удалили фолликулы, а затем прописали противозачаточные таблетки.

Чуть позже, в возрасте уже 25 лет, девушка вновь обратилась к врачам со схожей проблемой. Как оказалось, она прекратила принимать контрацептивы, после чего она столкнулась еще большим количеством волос на деснах, подбородке и в области шеи.