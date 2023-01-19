Редкую гипертонию научились определять при помощи всего лишь одного теста

Редкую гипертонию научились определять при помощи всего лишь одного тестаЭто настоящий прорыв в медицине
Разработан новый тип медсканирования, способного обнаружить специфические узлы надпочечников. Они ответственны за чрезмерную секрецию гормонов, связанных с высоким кровяным давлением.
Фото: СМ-Клиника
Сообщается, что новая методика может диагностировать редкую форму гипертонии, которая встречается примерно у 10% людей и вызвана гормональной аномалией. Больше всего она известна как первичный альдостеронизм.
По словам учёных, в новом тесте используется метомидат — молекула, накапливающаяся именно в надпочечниках и помеченная радиоактивным индикатором. Специалистами проводится обычная компьютерная томография (КТ), и на снимке «светятся» только те узлы, которые избыточно вырабатывают альдостерон.
Самое удивительное, что новый подход помогает диагностировать первичный альдостеронизм, который лечится простой хирургической операцией по удалению проблемных узлов надпочечников.