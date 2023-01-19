Редкую гипертонию научились определять при помощи всего лишь одного теста

Сообщается, что новая методика может диагностировать редкую форму гипертонии, которая встречается примерно у 10% людей и вызвана гормональной аномалией. Больше всего она известна как первичный альдостеронизм.

По словам учёных, в новом тесте используется метомидат — молекула, накапливающаяся именно в надпочечниках и помеченная радиоактивным индикатором. Специалистами проводится обычная компьютерная томография (КТ), и на снимке «светятся» только те узлы, которые избыточно вырабатывают альдостерон.

Самое удивительное, что новый подход помогает диагностировать первичный альдостеронизм, который лечится простой хирургической операцией по удалению проблемных узлов надпочечников.