Redmi готовит первые "умные" часы

Так, на своей официальной странице Лу Вейбинг, обратившись к пользователям, спросил: готовы ли они к выходу Redmi Watch? Напомним, что ранее подобные вопросы всегда предшествовали скорому анонсу устройства, о котором шла речь. Таким образом, данный вопрос главы Redmi можно смело расценивать как утечку, которая прямым текстом указывает на скорый выход новых “умных” часов, которые будут называться Redmi Watch.

Пользователи предполагают, что первые “умные” часы Redmi будет иметь еще более доступную цену, чем Mi Watch, которые, напомним, имеют стоимость равную 185 долларам. Ожидается, что новинку продемонстрируют в рамках грядущей презентации Redmi, которая произойдет в декабре 2019 года или же в начале 2020 года.