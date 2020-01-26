Redmi готовит свои первые недорогие "умные" часы

Ранее в сети не было достоверной информации о выходе “умного” гаджета от дочерней компании Xiaomi, однако сейчас, по словам инсайдеров, можно заявлять о том, что часы действительно в процессе разработки.

Так, стало известно, что индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE. В самом же документе было указано, что производителем является именно Redmi, тогда как устройство имеет название Smart Watch. Стоит отметить, что Smart Watch в данном случае, вероятно, указано с целью классификации устройства, в то время как коммерческое название может быть совершенном другим.