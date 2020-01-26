Наука и технологии
Сегодня 12:29
Redmi готовит свои первые недорогие "умные" часы
Модель уже была сертифицирована
Напомним, что буквально в конце 2019 года китайский гигант Xiaomi выпустил свои первые “умные” часы Mi Watch, после чего многие пользователи начали ждать анонса более бюджетного варианта от бренда Redmi.
Ранее в сети не было достоверной информации о выходе “умного” гаджета от дочерней компании Xiaomi, однако сейчас, по словам инсайдеров, можно заявлять о том, что часы действительно в процессе разработки.
Так, стало известно, что индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE. В самом же документе было указано, что производителем является именно Redmi, тогда как устройство имеет название Smart Watch. Стоит отметить, что Smart Watch в данном случае, вероятно, указано с целью классификации устройства, в то время как коммерческое название может быть совершенном другим.