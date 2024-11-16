Регулярная чистка кэша и файлов-дубликатов ускорит работу смартфона

Место на внутренней памяти смартфона часто заканчивается, что влияет на его производительность. Менеджер отдела мобильного оборудования «МегаФона» Антон Вишневский дал советы, как избежать этой проблемы. Он рекомендует регулярно проверять объем хранилища в настройках и удалять ненужные данные, чтобы не получить внезапное уведомление о заполненной памяти.

Одним из способов освободить место является очистка кэша, который хранится во всех приложениях и со временем занимает много пространства. Сделать это можно в настройках устройства или через специальные программы. Также Вишневский отметил, что скопившиеся дубликаты файлов, старые скриншоты и загруженные документы часто остаются незамеченными, хотя их удаление безопасно и полезно для устройства.

Эксперт также напомнил, что больше всего памяти занимают фото и видео. Их можно переносить на компьютер или в облачные хранилища, оставляя только важные файлы на смартфоне. Чтобы ускорить устройство, можно удалить неиспользуемые приложения или переместить старые данные на внешнее хранилище, например, карты microSD или в облако. Для поддержания порядка специалист советует раз в месяц напоминать себе об очистке памяти.