Регулярный приём обезболивающих оказался причиной язвы желудка. И как понять, что она у вас есть

По словам экспертов, язва проявляется сильным жжением после приёма пищи. Боль может ощущаться с разной силой, вплоть до нестерпимого состояния, и длиться до нескольких часов.

Другие симптомы могут быть такими: расстройство желудка, изжога, жгучая боль в животе, потеря аппетита и даже общее вялое болезненное состояние. Препараты от расстройства желудка могут дать лишь временный эффект, но не вылечат причину.

Также язва может провоцировать тошноту, потерю веса без попыток сбросить его. Также человеку, страдающему язвой, может становиться хуже в случае стресса, употребления алкоголя или курения.

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