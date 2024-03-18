Регулятор США начал расследование продажи Reddit данных людей

Компания сообщила об этом расследовании в пятничном документе, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам и ссылается на письмо от FTC, датированное четвергом.

Как и многие другие социальные платформы, Reddit проявлял интерес к сделкам, где компании по искусственному интеллекту платят за доступ к базам данных текста, написанного людьми, чтобы модели искусственного интеллекта могли улучшить свою способность к разговору, ответу на вопросы и созданию письменных работ и изображений по запросу.

Почти месяц назад Reddit объявил о сделке на $ 60 миллионов с Google именно с этой целью. Это соглашение также даст Reddit доступ к моделям искусственного интеллекта Google для улучшения внутреннего поиска на сайте и других функций. Reddit отказался комментировать или отвечать на вопросы помимо письменного заявления о сделке.