Река в центре Москвы сменила цвет из-за сброса в нее отходов

Так, вечером 14 октября Telegram-канал “Московские новости” опубликовал пост, в котором была размещена фотография Москвы-реки. Главным отличием реки на фото от ее обычного состояния было то, что вода была окрашена в нехарактерный для нее бледно-зеленый цвет. В итоге были взяты пробы воды, анализ которых показал, что в Москве-реке велико содержание известняковых пород, в частности, меловых отложений.