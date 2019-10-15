Наука и технологии
Сегодня 13:50
Река в центре Москвы сменила цвет из-за сброса в нее отходов
Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия
Стало известно о том, что неизвестные лица слили в московскую канализацию загрязненные воды, в связи с чем Москва-река окрасилась в зеленый и белый цвета. На данный момент ответственные органы заняты поиском виновников происшествия, а экологический ущерб от их действий еще только предстоит подсчитать.
Так, вечером 14 октября Telegram-канал “Московские новости” опубликовал пост, в котором была размещена фотография Москвы-реки. Главным отличием реки на фото от ее обычного состояния было то, что вода была окрашена в нехарактерный для нее бледно-зеленый цвет. В итоге были взяты пробы воды, анализ которых показал, что в Москве-реке велико содержание известняковых пород, в частности, меловых отложений.
По данным специалистов, данный инцидент может плачевно сказаться на живности, обитающей в Москве-реке. Так, повышенное содержание известняка в воде способно негативно сказаться на флоре и фауне водоема.
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