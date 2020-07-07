Рекламный ролик новых “умных” часов Samsung опубликовали до официального анонса

В видеоролике выше можно видеть, какими красивыми будут анимации в новых Galaxy Watch 3. По всей видимости, Samsung не давала покоя то, как плавно выглядит iOS, в результате чего было принято решение сделать такими же плавными и носимые гаджеты компании.

Напомним, что судя по последним данным, представят новые Galaxy Watch уже 22 июля, причем будет две версии часов - на 41 и 45 мм. Технология, используемая в дисплее, ожидается AMOLED, объем оперативной памяти 1 ГБ, а постоянной - 8 ГБ. Больше подробностей стоит ждать уже в момент анонса.