Рекламодатели вернулись в Twitter после его покупки Илоном Маском

Несмотря на некоторый отток и объявления о приостановке публикации рекламы после покупки Twitter Маском некоторыми крупными компаниями, всё же на фоне его сообщения о сделке по приобретению соцсети число пользователей начало расти по всему миру. В некоторых регионах отмечается рекордный рост новых пользователей.

В целом речь идёт о ежедневном приросте монетизируемых пользователей (mDAU) более чем на 20%. В США этот показатель ещё выше.

Журналисты ссылаются на статистику для внутреннего пользования, которую привёл отдел продаж Twitter во время переговоров с рекламодателями. В соцсеть пришло более 15 млн новых mDAU, с конца II квартала это более чем четверть миллиарда.

И если цифры не приукрашены, для Twitter это рекордный прирост пользователей за всё время.