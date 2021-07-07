Рекламу начнут показывать из космоса

О такой инициативе объявила канадская компания Geometric Energy Corporation. Ее представители уже в скором времени приступят к сбору заявок на регистрацию соответствующего формата. По задумке рекламный щит из космоса будет плавно перемещаться в небе над крупными городами. Специалисты подсчитали, что для одного оборота необходимо порядка полутора часов.

Рекламодателям, в свою очередь, предоставят возможность вручную настраивать контент, которые будет транслироваться из космоса. Разумеется, такая реклама будет очень дорого стоить. Так, сообщается, что космическая реклама над Токио предлагается обойдется в 974 000 долларов или 72 780 202 рублей.