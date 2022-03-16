Рекорд по длительности пребывания человека в космосе скоро будет побит

Всего он пробудет в космосе 355 дней — с 9 марта 2021 года. После этого капсула с ним приземлится в Казахстане на борту российской капсулы «Союз». Ванде Хай побьёт предыдущий американский рекорд по пребыванию в космосе, который принадлежит астронавту NASA Скотту Келли. Его пребывание в космическом пространстве длилось в течение 340 дней. Этот рекорд был установлен 2 марта 2013 года.

А самое длительное время в космосе находился российский космонавт Валерий Поляков — 438 дней — с января 1994 по март 1995 года.