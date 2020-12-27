Рекордная цена биткоина выросла почти на 50% менее чем за месяц

Так, 30 ноября цена одного биткоина пробила порог в 19 850 долларов. Это позволило ему установить новый рекорд — прежний (19 783 доллара) был установлен в 2017 году. Но затем случилось невообразимое. Монета смогла с 30 ноября по 27 декабря вырасти с 19 850 долларов за штуку до 28 299 долларов! Это почти 50% рост за этот период.