Наука и технологии
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Рекордная цена биткоина выросла почти на 50% менее чем за месяц
В начале года одна монета стоила 5 000 долларов, а сейчас уже 28 000
Под конец 2020 года главная криптовалюта планеты — биткоин — показал бурный рост. Многие сравнивают его с тем, каким был рост цифровой валюты в 2017 году. Но в этот раз ситуация ещё интереснее — цена биткоина, установившая рекорд в конце ноября, менее чем за месяц показала почти 50% роста.
Так, 30 ноября цена одного биткоина пробила порог в 19 850 долларов. Это позволило ему установить новый рекорд — прежний (19 783 доллара) был установлен в 2017 году. Но затем случилось невообразимое. Монета смогла с 30 ноября по 27 декабря вырасти с 19 850 долларов за штуку до 28 299 долларов! Это почти 50% рост за этот период.
Отметим, что ещё в марте 2020 один биткоин стоил около 5 000 долларов. Таким образом, за последние 9 месяцев его выросла почти в 6 раз. Эксперты объясняют подобный рост пандемией коронавируса и опаской финансистов вкладываться в традиционные валюты.