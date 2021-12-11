Рекордно дорогой военный корабль США заржавел уже через 5 лет эксплуатации

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Рекордно дорогой военный корабль США заржавел уже через 5 лет эксплуатацииЕго стоимость — $9 млрд
В порт Сан-Диего в США после 5 лет эксплуатации и испытаний вернулся эсминец типа Zumwalt, который так же и называется. При этом заметно, что корпус корабля всерьёз поржавел.
Этот корабль оснащён технологиями малозаметности, в корпус встроены радиопоглощающие пластины, но сейчас всё это покрыто ржавчиной. Читатели американских изданий выступили и с критикой и в защиту ВМС США за внешний вид и в целом состояние эсминца, стоимость которого оценивается в $9 млрд.
Отмечается, что экипаж Zumwalt вдвое меньше по сравнению с отстающим от него по размерам эсминца другого типа Arleigh Burke. По этой причине экипаж Zumwalt не может обслуживать корабль должным образом.
Источник: The Drive