Рекордно дорогой военный корабль США заржавел уже через 5 лет эксплуатации

Этот корабль оснащён технологиями малозаметности, в корпус встроены радиопоглощающие пластины, но сейчас всё это покрыто ржавчиной. Читатели американских изданий выступили и с критикой и в защиту ВМС США за внешний вид и в целом состояние эсминца, стоимость которого оценивается в $9 млрд.

Отмечается, что экипаж Zumwalt вдвое меньше по сравнению с отстающим от него по размерам эсминца другого типа Arleigh Burke. По этой причине экипаж Zumwalt не может обслуживать корабль должным образом.