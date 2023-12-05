Ректор МГУ рассказал, в каких областях будут применять суперкомпьютер

Осенью 2023 года был запущен новый суперкомпьютер «МГУ — 270 лет», который предназначен для решения различных научных задач. Ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий, поделился информацией о планах использования этого мощного ресурса.

Суперкомпьютер будет использоваться для разработки математических методов машинного обучения, в том числе для обработки объёмной текстовой научной информации. Также он будет применяться для интеллектуального анализа изображений, что поможет в высокопроизводительном фенотипировании растений и создании точных методик земледелия. Кроме того, суперкомпьютер будет задействован в прогнозировании качества сетей передачи данных нового поколения.

Садовничий отметил, что этот суперкомпьютер не только сфокусирован на решении конкретных задач, но также предназначен для разработки новых методов и инструментов искусственного интеллекта. Он будет использоваться для задач в области информационной безопасности, создания программных и аппаратных средств систем искусственного интеллекта, а также для формирования представительных наборов данных для обучения систем искусственного интеллекта в различных областях.