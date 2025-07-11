Релиз первого европейского чипа для суперкомпьютеров Rhea1 перенесен, несмотря на его готовность

Однако, несмотря на техническую готовность, чип не поступит в производство до 2026 года. Изначально его планировали выпустить в 2023 году, но проект столкнулся с множеством задержек.

Rhea1 построен по техпроцессу TSMC N6, включает 80 ARM-ядер Neoverse V1, 64 ГБ памяти HBM2E и интерфейс DDR5. Хотя на старте разработки характеристики были передовыми, к моменту релиза они могут оказаться устаревшими на фоне прогресса в отрасли.

Проект также сопровождался частыми пересмотрами конфигурации — от 64 до 80 ядер, что замедлило разработку.

Несмотря на отставание, Rhea1 остаётся важным элементом стратегии технологического суверенитета Европы. Он станет центральным процессором суперкомпьютера Jupiter, чья GPU-секция с ускорителями NVIDIA Grace Hopper уже на 80% готова.

Полный ввод в эксплуатацию ожидается к концу 2026 года. Тем временем SiPearl уже работает над следующим чипом — Rhea2.