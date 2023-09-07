Ремешки на часах Samsung Galaxy Watch 6 произвольно отцепляются из-за нового механизма

Ремешки на часах Samsung Galaxy Watch 6 произвольно отцепляются из-за нового механизмаВиноваты далеко не пользователи
Владельцы новой модели умных часов Samsung Galaxy Watch 6 столкнулись с неожиданной проблемой: ремешки на часах начали произвольно отцепляться.
Причиной этому стал новый механизм крепления ремешка, который, по замыслу компании, должен был упростить процесс его смены.
Samsung внедрила кнопку для быстрого снятия ремешка, заменяя традиционные штифты на 20-миллиметровые пины.
Эта кнопка, как оказалось, может легко нажиматься костями запястья, что приводит к случайному отцеплению ремешка. Пользователи Reddit и YouTube уже поделились своим опытом и даже опубликовали видео, демонстрирующие эту проблему.
Самое интересное, что проблема возникает даже при нормальном использовании часов, без каких-либо специфических движений или занятий спортом. Это ставит под сомнение функциональность часов, предназначенных для отслеживания активности пользователя.