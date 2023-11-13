Ремонт подводного кабеля между Калининградом и материковой Россией завершён

«Ростелеком» успешно завершил восстановление подводного кабеля «Балтика», который обеспечивает связь Калининградской области с российской цифровой инфраструктурой. Повреждение кабеля было обнаружено 7 октября в экономической зоне Финляндии, всего в 28 км от повреждённого участка газопровода Balticconnector.

Ремонтные мероприятия были сосредоточены на подводной волоконно-оптической линии связи «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда. Восстановительные работы, начатые 5 ноября, прошли успешно, и теперь линия связи полностью функциональна. Важно отметить, что авария на «Балтике» не повлияла на работу инфраструктуры связи, поскольку передача данных осуществлялась через наземные маршруты и спутники.