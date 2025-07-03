Renault потеряет $11,2 млрд из-за убытков Nissan

Однако доля в Nissan будет учитываться как финансовый актив, а не по методу долевого участия. Корректировка расчётов затронет, в том числе прочие доходы и расходы, но не повлияет на дивиденды. Согласно новой модели построения вычислений и отчётов, партнёрство между Renault и Nissan номинальное, не стратегическое.

Это связано со снижением доли Renault в Nissan, испытывающей серьёзные трудности. Акции японской компании за год упали на 38%, а на 2026-й у компании начислена долговая выплата в размере $5,6 млрд.

Имидж Nissan подорван из-за проблем с выручкой, падения мировых продаж, задержек с новыми моделями, кассовыми разрывами и реструктуризацией с сокращением заводов.