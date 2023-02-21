Рентген научились использовать для спасения данных со сломанных iPhone и MacBook

Представители DriveSavers заявили, что они используют новую технологию уже с декабря. И за это время они выявили ряд улучшений в сравнении с прошлым опытом.

Например, они теперь могут определить наличие в мобильном телефоне критически повреждённых микросхем без вскрытия устройства, что предотвращает дальнейшее повреждение. Также рентгеновские лучи позволяют подтвердить правильность подключения микросхем после выполнения работ.

Отметим, что компания стала первой, кто спас данные с вышедших из строя процессоров Apple M1, а также 15 лет восстанавливает данные с iPhone.