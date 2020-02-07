Ferra

Рестораны фастфуда начали раздавать бургеры в обмен на фото бывших возлюбленных

Правда, пока лишь в Соединенных Штатах
Как стало известно, рестораны Burger King, расположенные на территории США, организуют акцию для своих посетителей, приуроченную ко Дню святого Валентина. Так, абсолютно все гости, которые принесут фотографии своих бывших возлюбленных, смогут бесплатно получить взамен фирменные вопперы.

Данный аттракцион невиданной щедрости является совместной рекламной компании сети ресторанов быстрого питания и недавно вышедшего в кинотеатрах фильма “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. Идейно данная акция связана с фильмом тем, что после событий предыдущего фильма с участием Харли Квинн, “Отряд самоубийц”, девушка рассталась со своим возлюбленным Джокером — именно поэтому Burger King будет принимать фотографии бывших, а не действующих партнеров гостей.

Напомним, что это не первая необычная рекламная компания, в которой принимает участие Burger King. Так, в конце 2019 года компания устроила “День без вопперов”, в рамках которого остановила продажу своего самого популярного бургера. Вместо этого ресторан отправлял своих клиентов к конкуренту — McDonald’s — таким образом поддержав их ежегодную кампанию по сбору денег на лечение больных раком детей.