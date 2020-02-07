Рестораны фастфуда начали раздавать бургеры в обмен на фото бывших возлюбленных

Данный аттракцион невиданной щедрости является совместной рекламной компании сети ресторанов быстрого питания и недавно вышедшего в кинотеатрах фильма “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. Идейно данная акция связана с фильмом тем, что после событий предыдущего фильма с участием Харли Квинн, “Отряд самоубийц”, девушка рассталась со своим возлюбленным Джокером — именно поэтому Burger King будет принимать фотографии бывших, а не действующих партнеров гостей.

Напомним, что это не первая необычная рекламная компания, в которой принимает участие Burger King. Так, в конце 2019 года компания устроила “День без вопперов”, в рамках которого остановила продажу своего самого популярного бургера. Вместо этого ресторан отправлял своих клиентов к конкуренту — McDonald’s — таким образом поддержав их ежегодную кампанию по сбору денег на лечение больных раком детей.