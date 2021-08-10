Рестораны научатся предугадывать заказы клиентов при помощи искусственного интеллекта

В основе системы лежат алгоритмы искусственного интеллекта. По словам Тристана Бернса, руководителя Pizza Hut Digital Ventures, независимость в развитии именно такой модели ИИ важна. Сторонние разработчики попросту не смогут учесть всю специфику бизнеса и могут иметь неприемлемые ограничения.

Отмечается, что разработка находится ещё на ранней стадии и поддерживается купленными специально для этих целей ИИ-разработчиками.