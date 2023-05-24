Рестораны в США начали отказываться от QR-меню из-за ненависти к ним посетителей

Согласно отчёту The New York Times, всё больше ресторанов возвращаются к использованию физических меню. Во многом потому, что клиентам не нравятся меню с QR-кодами​​.

QR-коды меню стали популярными в ресторанах во время пандемии, позволяя клиентам просматривать меню, делать заказы и даже оставлять чаевые сразу же. Такой подход был важен из-за санитарных норм — цифровое меню уменьшало контакт между персоналом ресторанов и клиентами​.

Правда, сейчас всё меньше заведения предлагают меню с QR-кодами.

Тем не менее, некоторые заведения всё ещё видят преимущества, которые QR-коды меню могут предоставить клиентам. Даже несмотря на то, что многие заведения отказываются от их использования.