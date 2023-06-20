Ресурс авиадвигателей предложили продлить алгоритмом

Разработанный исследователями из Пермского национального исследовательского политехнического университета алгоритм позволит улучшить автоматическую систему управления при плохой погоде, а также увеличит срок службы авиационных двигателей. Свою разработку ученые представили на конференции молодых исследователей России по электротехнике и электронике 2023 ElConRus в Санкт-Петербурге.

Характеристики газотурбинных двигателей или камер внутреннего сгорания могут меняться в зависимости от погоды или непредвиденных ситуаций — к примеру, скачка напряжения или попадания постороннего предмета. Для того, чтобы уловить эти изменения, в них устанавливают специальные датчики, позволяющие автоматике адаптироваться под новые условия. Но из-за помех система не всегда эффективна — а иногда и вовсе не работает, что приводит к перерасходу топлива и преждевременной выработке эксплуатационного ресурса.

Спрограммированный российскими специалистами алгоритм встраивается в автоматическую систему управления самолета. Он позволяет автоматике с высокой точностью перестроиться под новые условия — и использовать только необходимые мощности двигателя. Кроме того, технология устойчива к различным помехам, в том числе и плохим метеоусловиям, подчеркивает один из разработчиков, ассистент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Сергей Сторожев. Это позволяет экономить энергию и ресурсный потенциал двигателей самолётов.