Ресурс авиадвигателей предложили продлить алгоритмом

Ресурс авиадвигателей предложили продлить алгоритмомТехнология устойчива к плохой погоде и помехам
Ученые из Перми создали алгоритм, который позволит автоматике не дать двигателю самолета перерабатывать при плохой погоде.
Разработанный исследователями из Пермского национального исследовательского политехнического университета алгоритм позволит улучшить автоматическую систему управления при плохой погоде, а также увеличит срок службы авиационных двигателей. Свою разработку ученые представили на конференции молодых исследователей России по электротехнике и электронике 2023 ElConRus в Санкт-Петербурге.
Характеристики газотурбинных двигателей или камер внутреннего сгорания могут меняться в зависимости от погоды или непредвиденных ситуаций — к примеру, скачка напряжения или попадания постороннего предмета. Для того, чтобы уловить эти изменения, в них устанавливают специальные датчики, позволяющие автоматике адаптироваться под новые условия. Но из-за помех система не всегда эффективна — а иногда и вовсе не работает, что приводит к перерасходу топлива и преждевременной выработке эксплуатационного ресурса.
Спрограммированный российскими специалистами алгоритм встраивается в автоматическую систему управления самолета. Он позволяет автоматике с высокой точностью перестроиться под новые условия — и использовать только необходимые мощности двигателя. Кроме того, технология устойчива к различным помехам, в том числе и плохим метеоусловиям, подчеркивает один из разработчиков, ассистент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Сергей Сторожев. Это позволяет экономить энергию и ресурсный потенциал двигателей самолётов.