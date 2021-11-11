Революция в медицине. Рентгеновские снимки теперь стали 3D моделью

Революция в медицине. Рентгеновские снимки теперь стали 3D модельюЧто позволит нам заполнить пробелы в понимании нашего тела
Одним из первых снимков, сделанных при помощи HiP-CT, является снимок легкого человека, погибшего от COVID-19, который уже позволил медикам выяснить новые детали того, как ковид вмешивается и нарушает процесс оксигенации крови.
Ключевым моментом технологии HiP-CT является использование синхротронного ускорителя частиц ESRF, который, после проведенных модернизаций, стал самым ярким источником рентгеновского излучения в мире на сегодняшний день.
Группа исследователей из Университетского колледжа в Лондоне уже запустила проект под названием Human Organ Atlas, целью которого является заполнение существующих пробелов в знаниях анатомии нашего тела. Этот проект реализован в виде общедоступного онлайн-ресурса, на котором уже сейчас представлены высококачественные снимки некоторых ключевых органов человеческого тела, включая мозг, почки, сердце и селезенку.
В будущем в обработке данных проекта Human Organ Atlas будут использованы технологии искусственного интеллекта, которые позволят взять данные технологии HiP-CT, MRI-сканирования и снимки компьютерной томографии, и объединить это все в единый набор, предоставляющий медикам недостижимый на сегодняшний день уровень детализации.