Наука и технологии
Сегодня в 08:53
1 мин.

Революция в медицине. Рентгеновские снимки теперь стали 3D моделью

Что позволит нам заполнить пробелы в понимании нашего тела
Инновационный метод под названием HiP-CT, в котором используются рентгеновские лучи, произведенные одним из самых современных ускорителей частиц, позволяет получать трехмерные изображения органов человеческого тела с беспрецедентным на сегодняшний день уровнем детализации, с разрешающей способностью в 1 микрон, что в 100 раз лучше разрешающей способности обычной технологии компьютерной томографии.
Революция в медицине. Рентгеновские снимки теперь стали 3D моделью

Одним из первых снимков, сделанных при помощи HiP-CT, является снимок легкого человека, погибшего от COVID-19, который уже позволил медикам выяснить новые детали того, как ковид вмешивается и нарушает процесс оксигенации крови.

Ключевым моментом технологии HiP-CT является использование синхротронного ускорителя частиц ESRF, который, после проведенных модернизаций, стал самым ярким источником рентгеновского излучения в мире на сегодняшний день.

Революция в медицине. Рентгеновские снимки теперь стали 3D моделью

Группа исследователей из Университетского колледжа в Лондоне уже запустила проект под названием Human Organ Atlas, целью которого является заполнение существующих пробелов в знаниях анатомии нашего тела. Этот проект реализован в виде общедоступного онлайн-ресурса, на котором уже сейчас представлены высококачественные снимки некоторых ключевых органов человеческого тела, включая мозг, почки, сердце и селезенку.

В будущем в обработке данных проекта Human Organ Atlas будут использованы технологии искусственного интеллекта, которые позволят взять данные технологии HiP-CT, MRI-сканирования и снимки компьютерной томографии, и объединить это все в единый набор, предоставляющий медикам недостижимый на сегодняшний день уровень детализации.

Источник: New Atlas
Новости партнеров
Новости партнеров