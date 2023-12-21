Режиссер «Дюны» и «Твин Пикс» согласился сыграть в фильме Спилберга за пачку чипсов

Изначально Линч не решался сыграть культового режиссера Джона Форда в фильме Спилберга, ссылаясь на то, что намеренно избегает актерских ролей, чтобы дать шанс другим. Однако привлекательность одной из сцен фильма заставила его передумать, особенно последние пять минут, когда молодой Спилберг обращается за советом к Форду.

Раскрытие предпочтений Линча в закусках придает юмористический оттенок его камео в фильме, демонстрируя эксцентричность режиссера даже в его появлениях на экране.

Поклонники теперь могут представить себе Линча, создателя «Дюны» и «Синего бархата», наслаждающегося большим пакетом Cheetos в перерывах между съемками, что добавляет изюминку в закулисную историю «Фабельманов».