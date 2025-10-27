Режиссер Гильермо дель Торо заявил, что «предпочел бы умереть», чем использовать ИИ

В интервью NPR он заявил, что не собирается применять нейросети в своих проектах и считает, что они убивают подлинность творчества.

По словам дель Торо, его новый фильм «Франкенштейн» отчасти вдохновлён «самоуверенностью техноиндустрии», которая, как и герой романа Мэри Шелли, создаёт нечто без осознания последствий. Он подчеркнул, что проблема не в самом ИИ, а в людях, которые бездумно его продвигают.

Режиссёр назвал искусственный интеллект угрозой для искусства, где главную роль должны играть чувства и личный опыт, а не алгоритмы.

Ранее дель Торо уже критиковал нейросети, называя их «бесполезными заставками для экрана» и отрицая их художественную ценность.