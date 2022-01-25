Режиссёр фильма «Терминатор» предсказал новый сценарий войны людей против роботов

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Режиссёр фильма «Терминатор» предсказал новый сценарий войны людей против роботовСпойлер: не обойдётся без нейросетей
Принято считать, что опасность искусственного интеллекта и роботов заключается в возможном начале войны между ими и людьми. Якобы машины могут восстать против создателей, начав вооружённый конфликт.
Но, по мнению режиссёра «Терминатора» Джеймса Кэмерона, всё будет происходить немного иначе. По словам эксперта, если машины когда-нибудь и восстанут, чтобы свергнуть человечество, они будут использовать технологию наподобие deepfake, а не ядерные бомбы, чтобы уничтожить наше общество.
Всё, что нужно будет сделать Скайнету — это создать deepfake группы людей, настроить их друг против друга, разжечь много страстей и просто устроить гигантский deepfake человечества.
Джеймс Кэмерон
Режиссёр считает, что Скайнету нет нужды уничтожать всю биосферу и окружающую среду с помощью ядерного оружия. Для достижения своей цели ей достаточно настроить людей против друг друга — это гораздо проще и менее трудозатратно.
Источник: PCMag