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Режиссёр фильма «Терминатор» предсказал новый сценарий войны людей против роботов

Спойлер: не обойдётся без нейросетей
Принято считать, что опасность искусственного интеллекта и роботов заключается в возможном начале войны между ими и людьми. Якобы машины могут восстать против создателей, начав вооружённый конфликт.
Режиссёр фильма «Терминатор» предсказал новый сценарий войны людей против роботов

Но, по мнению режиссёра «Терминатора» Джеймса Кэмерона, всё будет происходить немного иначе. По словам эксперта, если машины когда-нибудь и восстанут, чтобы свергнуть человечество, они будут использовать технологию наподобие deepfake, а не ядерные бомбы, чтобы уничтожить наше общество.

Всё, что нужно будет сделать Скайнету — это создать deepfake группы людей, настроить их друг против друга, разжечь много страстей и просто устроить гигантский deepfake человечества.

Джеймс Кэмерон

Режиссёр считает, что Скайнету нет нужды уничтожать всю биосферу и окружающую среду с помощью ядерного оружия. Для достижения своей цели ей достаточно настроить людей против друг друга — это гораздо проще и менее трудозатратно.

Источник: PCMag
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