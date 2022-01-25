Режиссёр фильма «Терминатор» предсказал новый сценарий войны людей против роботов

Но, по мнению режиссёра «Терминатора» Джеймса Кэмерона, всё будет происходить немного иначе. По словам эксперта, если машины когда-нибудь и восстанут, чтобы свергнуть человечество, они будут использовать технологию наподобие deepfake, а не ядерные бомбы, чтобы уничтожить наше общество.