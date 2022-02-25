Результатом употребления бананов может стать сгущение крови

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Результатом употребления бананов может стать сгущение кровиИ даже ожирение
Врач-диетолог Дарья Самойлова предупредила о возможном вреде бананов.
Как отметила специалист, бананы влияют на вязкость крови и артериальное давление. Также этот продукт может привести к ожирению и тромбозу. Чтобы нормализовать своё состояние необходимо ограничить потребление бананов.
Также Самойлова посоветовала влиять на вязкость своей крови отказом от вредных магазинных продуктов.
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Источник: Solenka.info