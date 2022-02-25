Результатом употребления бананов может стать сгущение крови

Как отметила специалист, бананы влияют на вязкость крови и артериальное давление. Также этот продукт может привести к ожирению и тромбозу. Чтобы нормализовать своё состояние необходимо ограничить потребление бананов.

Также Самойлова посоветовала влиять на вязкость своей крови отказом от вредных магазинных продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.