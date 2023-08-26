Результаты забастовки подъехали: Warner Bros. перенесла выход крупных премьер

Результаты забастовки подъехали: Warner Bros. перенесла выход крупных премьерВозможно, на неопределённый срок
Голливудские кинокомпании, в частности Warner Bros. начали ощущать последствия забастовки актёров и сценаристов, вызванной сначала несогласием с оплатой труда, а затем намерениями владельцев студий снимать с людей цифровые аватары. Warner Bros. на днях заявила, что на неопределённый срок переносятся ожидаемые крупные кинофильмы, которые в широкий прокат должны были выйти в анимации.
Прежде всего это крупнобюджетные «Властелин колец: Война рохирримов», «Годзилла и Конг: Новая Империя» и «Дюна: Часть 2». Премьеру первой картины владелец перенёс с 12 апреля 2024 года на 13 декабря 2024, второй — с 15 марта 2024 на 12 апреля. «Дюна: Часть 2» перенесена с 3 ноября 2023 на март 2024 и займёт место «Конга».
Но и эти сроки не окончательны. Выйдут ли новые фильмы в указанные даты, пока непонятно.