Результаты забастовки подъехали: Warner Bros. перенесла выход крупных премьер

Прежде всего это крупнобюджетные «Властелин колец: Война рохирримов», «Годзилла и Конг: Новая Империя» и «Дюна: Часть 2». Премьеру первой картины владелец перенёс с 12 апреля 2024 года на 13 декабря 2024, второй — с 15 марта 2024 на 12 апреля. «Дюна: Часть 2» перенесена с 3 ноября 2023 на март 2024 и займёт место «Конга».

Но и эти сроки не окончательны. Выйдут ли новые фильмы в указанные даты, пока непонятно.