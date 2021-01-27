Риск развития рака груди смогли снизить интервальным голоданием

По словам специалистов, к факторам, повышающим риск развития различных видов рака, в том числе рака груди в период после наступления менопаузы, можно отнести ожирение и связанное с ним нарушение метаболизма, в частности, гиперинсулинемия и аберрантные циркадные ритмы.

В рамках научной работы был проведен эксперимент на самках мышей с ожирением. У них искусственно вызвали менопаузу и вводили в их организмы раковые клетки. Впоследствии подопытных грызунов поделили на три группы. Так, мыши из первой группы могли кушать в любой момент времени, из второй - интервально, в восьмичасовое ночное окно ( с 22 ночи до 6 утра), тогда как представителей третьей группы, которые не страдали ожирением, посадили на неограниченную по времени обычную диету.

”Подход с ограничением по времени приемов пищи, вероятно, будет эффективен в профилактике и лечении рака груди. Он улучшил метаболическое здоровье у тучных мышей в постменопаузе без изменения количества потребляемых питательных веществ и привел к поразительному подавлению развития опухоли, ее прогрессирования и метастазирования по сравнению с никак не ограниченной диетой”, — выяснили исследователи.