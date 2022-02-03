Риск развития сразу 11 видов рака можно снизить с помощью витамина С

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Риск развития сразу 11 видов рака можно снизить с помощью витамина СПравда, специалисты всё ещё не могут назвать максимально точной дозировки
В сети появились результаты свежего исследования учёных. Так, им удалось выяснить, что регулярное употребление витамина C способно заметно снизить риск развития сразу 11 видов онкологических заболеваний.
Исследование включало в себя анализ порядка 3560 проведённых ранее исследований, в основу которых легло изучение влияния витамина С на развитие раковых образований. По итогу специалисты пришли к выводу, что данная группа органических соединений может уменьшить риск развития рака молочной железы, эндометрия, желудка, лёгких, пищевода, простаты и поджелудочной железы.
При этом учёные признают, что на сегодняшний день они не способны устанавливать точные дозировки данного витамина для приёма в рамках борьбы с онкологией.
Источник: Eat This, Not That!