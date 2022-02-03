Риск развития сразу 11 видов рака можно снизить с помощью витамина С

Исследование включало в себя анализ порядка 3560 проведённых ранее исследований, в основу которых легло изучение влияния витамина С на развитие раковых образований. По итогу специалисты пришли к выводу, что данная группа органических соединений может уменьшить риск развития рака молочной железы, эндометрия, желудка, лёгких, пищевода, простаты и поджелудочной железы.

При этом учёные признают, что на сегодняшний день они не способны устанавливать точные дозировки данного витамина для приёма в рамках борьбы с онкологией.